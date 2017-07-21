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Цена нефти Brent опустилась ниже $48

Экономика и бизнес
21 июля, 21:30 UTC+3 МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,93% и достиг 69,20 рублей

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© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась до $47,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки маркерного сорта нефти, добываемой в Северном море, были ниже $48 за баррель 13 июля.

Валюты дорожают на фоне снижения цены нефти. По состоянию на 21:12 мск курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,93% и достиг 69,20 рублей. Доллар укрепился на 0,55%, до 59,26 рублей, свидетельствуют данные торгов.

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