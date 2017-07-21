Цена нефти Brent опустилась ниже $48

Ласицкене выиграла 14-й турнир подряд, победив на этапе "Бриллиантовой лиги" в МонакоСпорт 21 июля, 22:52
Гендиректор: футболистов ЦСКА подвели реализация и брак в обороне в игре с "Локомотивом"Спорт 21 июля, 22:35
Футболист "Локомотива" Ари получил повреждения боковой связки колена и менискаСпорт 21 июля, 22:29
Гендиректор: ЦСКА способен добиваться результата и без покупки новых футболистовСпорт 21 июля, 22:27
Аббас объявил о замораживании всех контактов с ИзраилемМеждународная панорама 21 июля, 22:20
Гендиректор ЦСКА: решение CAS оставить в силе дисквалификацию Еременко ожидаемоСпорт 21 июля, 22:19
Гончаренко: матч с "Локомотивом" показал системные проблемы ЦСКА в оборонеСпорт 21 июля, 22:11
Семин считает, что "Локомотив" против ЦСКА провел свой лучший матч после его возвращенияСпорт 21 июля, 22:07
Гончаренко: замена футболиста ЦСКА Дзагоева в матче с "Локомотивом" не связана с травмойСпорт 21 июля, 22:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась до $47,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз котировки маркерного сорта нефти, добываемой в Северном море, были ниже $48 за баррель 13 июля.
Валюты дорожают на фоне снижения цены нефти. По состоянию на 21:12 мск курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,93% и достиг 69,20 рублей. Доллар укрепился на 0,55%, до 59,26 рублей, свидетельствуют данные торгов.