Цена нефти Brent опустилась ниже $48

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне опустилась до $47,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз котировки маркерного сорта нефти, добываемой в Северном море, были ниже $48 за баррель 13 июля.

Валюты дорожают на фоне снижения цены нефти. По состоянию на 21:12 мск курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 0,93% и достиг 69,20 рублей. Доллар укрепился на 0,55%, до 59,26 рублей, свидетельствуют данные торгов.