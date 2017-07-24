Новак в Санкт-Петербурге обсудит с кувейтским коллегой вопрос поставок СПГ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК+ обсудит с министром нефти Кувейта Исамом аль-Марзуком вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в эту страну. Об этом сообщил журналистам российский министр.
"Да, обсудим", - сказал Новак, направляясь на встречу и отвечая на соответствующий вопрос.
Во встрече также примет участие глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
Вопрос о поставках СПГ в Кувейт уже обсуждался во время одного из предыдущих заседаний комитета по мониторингу, который проходил в Эль-Кувейте в марте этого года. Тогда представитель "Газпрома" сообщал ТАСС, что компания что ведет переговоры о поставках СПГ в Кувейт, речь идет заключении долгосрочного контракта. Однако собеседник агентства отмечал, что пока Кувейт восполняет свои потребности в газе поставками из Катара.
По его словам, российская газовая монополия с 2010 г. поставила четыре танкера в Кувейт на спотовой основе.
В 2015 г. "Газпром" и государственная Kuwait Petroleum Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. Документ определяет основные направления потенциального партнерства двух компаний, в том числе в сфере сжиженного природного газа, сжиженных углеводородных газов и других нефтепродуктов, а также в области научно-технического сотрудничества и инвестиций.