ЦСР рекомендует реформировать действующее законодательство в области госзакупок

МОСКВА, 24 июля /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина рекомендует властям реформировать действующее законодательство в области госзакупок, чтобы ввести единые принципы госзакупок и сохранить многообразие закупочных операций, говорится в докладе центра.

"Нестабильная и хаотичная правовая база создает почву для коррупции и "контроля ради контроля"... Чтобы восстановить правовое единство и сохранить многообразие закупочных операций, нужен закон об основах контрактной системы. Он установит общие принципы закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд организаций с государственным участием и прочих", - отмечается в документе.

Сейчас правила, по которым покупают госзаказчики и компании, описаны в двух законах: о контрактной системе - 44-ФЗ и о закупках отдельных компаний - 223-ФЗ, а также в большом количестве подзаконных актов: постановлениях и распоряжениях правительства, приказах Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, ФАС и других уполномоченных органов власти.

Реформа госзакупок

С каждым годом применение закупочных норм и правил все больше опирается на письма ведомств, в которых чиновники поясняют конкретные вопросы, отмечается в докладе ЦСР.

"Таких писем выпущено уже несколько тысяч, а широкое применение получило около 300. Письма иногда противоречат друг другу и решениям, принимаемым судами, хотя, по сути, не являются даже официальным разъяснением законодательства... В действующей контрактной системе правовое регулирование попало в зависимость от взглядов конкретных чиновников", - отмечают эксперты в докладе ЦСР.

Новое законодательство должно, по их мнению, помочь контрактной системе перейти к правовой конструкции: единые принципы - множественность способов их реализации.

"Закон раскроет содержание принципов, а также введет новый понятийный аппарат. Будут определены периметр контрактной системы, ее архитектура и сегменты", - говорится в документе.

Также ЦСР рекомендует дать право на проведение пилотных проектов в госзакупках. "Новые предложения должны проходить обязательную апробацию. Это позволит избежать многочисленных правок законов "с колес", - поясняет ЦСР.

Оценка финансово-экономических последствий таких нововведений должна стать обязательным условием внесения изменений и дополнений в законодательство о закупках. "Целесообразны ли новшества, нужно определять лишь после анализа выгод и потерь от их введения", - отмечается в докладе.

Недостаток знаний

ЦСР отмечает, что сейчас нет полноценной статистики и аналитики по госзакупкам и закупкам отдельных компаний. В честности, эксперты ЦСР сообщают, что Минэкономразвития России отказалось от этой практики летом 2015 г. и в своих мониторингах приводит лишь выборочную статистику.

По данным ЦСР, заказчики заключили в 2016 г. около 3,5 млн государственных контрактов на общую сумму более 5,5 трлн руб. и с совокупным разнообразием ассортиментного состава около 12 млн товарных позиций. Объемы закупок госкомпаний еще больше: в этом сегменте контрактной системы в 2016 г. были разыграны 1,5 лотов на общую сумму около 26 трлн руб.

Однако, данные по закупкам госкомпаний сильно искажаются за счет так называемых "квазизакупок". То есть когда "дочерние" компании внутри холдингов с госучастием контрактуются друг с другом. "Очевидно, что реальными закупками такие сделки не являются, но, согласно действующему законодательству, проходят через закупочные процедуры, искажая статистику по конкуренции и показатели по закупкам "у единственного поставщика", - поясняет ЦСР.

В итоге реальный объем закупок госкомпаний и связанных с ними структур может оказаться значительно меньше 26 трлн руб. и составит 19,2 трлн руб. и даже 15 трлн руб., отмечают эксперты.