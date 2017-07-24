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Пресс-конференция по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
24 июля, 12:53 UTC+3

На вопросы журналистов отвечают глава Минэнерго РФ Александр Новак, министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

В Санкт-Петербурге проходит пресс-конференция по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В мероприятии принимают участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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