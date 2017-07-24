Минфин РФ выступает против отмены транспортного налога

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не планирует в будущем предлагать отменить транспортный налог. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.
"Мы не хотим", - сказал Трунин, отвечая на вопрос о том, планирует ли ведомство предлагать отменить транспортный налог.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала отменить транспортный налог, повысив акцизы на бензин. По мнению Матвиенко, повышение акцизов на топливо является более справедливой мерой, чем транспортный налог.