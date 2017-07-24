ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 25 июля официальный курс доллара на уровне 59,6572 рубля, что на 72,47 копейки выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 80,85 копейки, до 69,4708 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 76,24 копейки, до 64,0733 руб.