ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки

Мутко высоко оценил шансы России на проведение ЧМ-2019 по боксуСпорт 24 июля, 13:08
Суд перевел математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 24 июля, 13:02
Пассажиропоток российских авиакомпаний за 6 месяцев вырос на 21,5%Транспорт 24 июля, 12:54
В офисе "Алросы" в Москве идут обыскиПроисшествия 24 июля, 12:54
Бизнесмен Федяев сменил Кремлева во главе промоутерской компании "Патриот"Спорт 24 июля, 12:54
Курс евро достиг 70 рублей впервые с 16 ноябряЭкономика и бизнес 24 июля, 12:52
Депутаты Госдумы вместе с европарламентариями планируют вновь посетить СириюПолитика 24 июля, 12:49
Минэнерго объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в КрымуЭкономика и бизнес 24 июля, 12:45
Британская команда "Скай" заработала более €700 тыс. призовых по итогам "Тур де Франс"Спорт 24 июля, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России установил на 25 июля официальный курс доллара на уровне 59,6572 рубля, что на 72,47 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 80,85 копейки, до 69,4708 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 76,24 копейки, до 64,0733 руб.