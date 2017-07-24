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Матвиенко считает нужным продолжать работу по зачистке рынка от недобросовестных банков

Экономика и бизнес
24 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда подчеркнула, что "если у банка есть государственная лицензия, то государство должно следить за тем, чтобы банк работал стабильно"

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала правильной политику ЦБ РФ и отметила, что считает необходимым продолжать работу по зачистке рынка от недобросовестных банков.

"Моя позиция - что ЦБ действует правильно. И я думаю, что и дальше нужно продолжать работу по зачистке финансового рынка от недобросовестных финансовых учреждений", - сказала она, отвечая на вопрос о ситуации вокруг банка "Югра". "Если у банка есть государственная лицензия, то государство должно следить за тем, чтобы банк работал стабильно", - добавила спикер.

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Ситуация вокруг банка "Югра"
© Донат Сорокин/ТАСС

Банки начали выплаты вкладчикам "Югры", несмотря на протесты Генпрокуратуры

ВТБ24 выплатил вкладчикам банка "Югра" 10 млрд рублей за первый день

Источник: Генпрокуратура предостерегла АСВ о недопустимости выплат вкладчикам "Югры"

"Нынешнему руководству ЦБ досталась очень непростая ситуация. Банк действует строго в рамках законодательства, в рамках инструкции ЦБ как основного регулятора. И когда уже очевидно, что банк не может нормально функционировать, то ЦБ принимает решение об изъятии лицензии, о санации. К сожалению, это вопрос к банковскому сообществу и конкретным банкам, которые допускают нарушения, которые занимаются выводом капитала, финансируют свой бизнес за счет вкладов населения", - указала Матвиенко.

10 июля 2017 года ЦБ РФ ввел в банке "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, временную администрацию на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Регулятор заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что начало выплат страховых возмещений начнется с 20 июля. По данным на 1 июня физические лица держали в банке вклады на сумму 181,5 млрд рублей, из которых потенциальные выплаты вкладчикам оцениваются в более 170 млрд рублей.

Однако 19 июля Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка "Югра". В протесте Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Несмотря на протест Генпрокуратуры, банки-агенты начали в запланированный срок - 20 июля - выплаты вкладчикам "Югры".

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Темы
Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг банка "Югра"
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