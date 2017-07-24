Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко призвала подумать над увеличением субсидирования цен на авиабилеты

Экономика и бизнес
24 июля, 13:02 дата обновления: 24 июля, 13:06 UTC+3

Председатель Совета Федерации отметила, что ценовая политика в этой области сдерживает развитие внутреннего туризма

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо предпринять меры для увеличения субсидирования цен на авиабилеты со стороны государства, поскольку ценовая политика в этой области сдерживает развитие внутреннего туризма в РФ.

Галерея
18 фото

Топ-10 лучших направлений России по мнению путешественников

"Что касается стоимости авиабилетов. Как раз туристическую привлекательность внутреннего туризма сдерживает ценовая политика, особенно на авиационные перелеты. Государство субсидирует целые направления - около 8 млрд рублей в год выделяется для субсидирования пассажиров на некоторые направления, но этого не достаточно. Надо думать и о том, как увеличивать это субсидирование, а второе - чем и занимается сейчас наша комиссия в Совфеде и готовит исполнение поручения до конца года - разложить по полочкам, из чего состоит стоимость авиационного билета", - сказала Матвиенко на пресс- конференции по итогам весенней сессии 2017 года.

По ее словам, "стоимость керосина у нас выше чем в Европе, стоимость обслуживания в аэропортах и другие услуги, поэтому есть объективные факторы, но есть и субъективные факторы".

В связи с этим, сказала Матвиенко, Совфед ведет совместную работу с правительством РФ, с ФАС, чтобы "выработать те предложения, которые способствовали бы снижению [стоимости] как авиа, так и железнодорожных перевозок внутри страны". "Это необходимые условия, тема эта перезрела. Надеюсь, что такие решения до конца года будут найдены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
6
Вологодские аграрии из-за непогоды отстают втрое по темпам уборки урожая
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер кот, который 20 лет был "мэром" города
2
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
3
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
4
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
5
ЦБ повысил курсы доллара и евро на 72,47 и 80,85 копейки
6
В офисе "Алросы" в Москве идут обыски
7
В Госдуму внесли законопроект о нематериальной взятке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама