Матвиенко призвала подумать над увеличением субсидирования цен на авиабилеты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо предпринять меры для увеличения субсидирования цен на авиабилеты со стороны государства, поскольку ценовая политика в этой области сдерживает развитие внутреннего туризма в РФ.

"Что касается стоимости авиабилетов. Как раз туристическую привлекательность внутреннего туризма сдерживает ценовая политика, особенно на авиационные перелеты. Государство субсидирует целые направления - около 8 млрд рублей в год выделяется для субсидирования пассажиров на некоторые направления, но этого не достаточно. Надо думать и о том, как увеличивать это субсидирование, а второе - чем и занимается сейчас наша комиссия в Совфеде и готовит исполнение поручения до конца года - разложить по полочкам, из чего состоит стоимость авиационного билета", - сказала Матвиенко на пресс- конференции по итогам весенней сессии 2017 года.

По ее словам, "стоимость керосина у нас выше чем в Европе, стоимость обслуживания в аэропортах и другие услуги, поэтому есть объективные факторы, но есть и субъективные факторы".

В связи с этим, сказала Матвиенко, Совфед ведет совместную работу с правительством РФ, с ФАС, чтобы "выработать те предложения, которые способствовали бы снижению [стоимости] как авиа, так и железнодорожных перевозок внутри страны". "Это необходимые условия, тема эта перезрела. Надеюсь, что такие решения до конца года будут найдены.