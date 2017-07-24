"Юг Руси" и "Солнечные продукты" остановили переговоры об объединении

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Крупнейшие в России компании по производству подсолнечного масла - "Юг Руси" и "Солнечные продукты" - остановили переговоры о создании объединенной компании. Об этом говорится в сообщении "Солнечных продуктов".

"В целях повышения производственной и логистической эффективности холдинги "Юг Руси" и "Солнечные продукты" вели переговоры о возможном создании совместной компании. Вместе с тем сообщаем, что в связи с изменившейся рыночной конъюнктурой дальнейшие переговоры между холдингами "Юг Руси" и "Солнечные продукты" о создании объединенной компании остановлены", - указывается в пресс-релизе.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила кипрским SolPro Investments Ltd и Indicativo Capital Ltd приобрести 62% и 38% YR Investments Group соответственно. YR Investments также получила разрешение на осуществление предпринимательской деятельности компаний, входящих в "Солнечные продукты" и "Юг Руси".

Как сообщала газета "Коммерсантъ", с июня 2017 года YR Investments владеет 100% в головной компании группы ООО "Юг Руси". До этого компания принадлежала основателю группы Сергею Кислову. О том, что "Юг Руси" должен перейти под контроль холдинга "Солнечные продукты", изданию рассказали и несколько собеседников на рынке. По словам одного из них, переговоры идут с февраля 2017 года.

В настоящее время холдинги воздерживаются от дополнительных комментариев.

В "Юг Руси", по собственным данным, входит десять маслозаводов в России и Казахстане. Компания также управляет несколькими элеваторами, портовыми терминалами, производством хлебобулочных изделий и консервным заводом.

"Солнечные продукты" - один из крупнейших в России производителей подсолнечного масла, жиров, маргаринов и майонеза.