Суд отклонил иск АФК "Система" к доказательствам "Роснефти"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск АФК "Система", которым она оспаривала нотариальное заверение переписки бывших менеджеров "Башнефти", приобщенной к материалам дела о взыскании с корпорации 170,6 млрд рублей по иску "Роснефти", сообщили ТАСС в суде.

Арбитражный суд Башкирии 6 июня приобщил переписку бывших менеджеров "Башнефти" и "Системы" к делу о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков. Переписка, по мнению нефтяной компании, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства и нанесении ущерба "Башнефти" при реорганизации компании. АФК "Система" 15 июня подала заявление в Замоскворецкий суд г. Москвы о признании незаконным и отмене нотариального действия по заверению переписки менеджеров. АФК считает, что данная процедура была проведена с нарушениями и поэтому материалы переписки не могут служить доказательством в суде.

Представители "Роснефти" пояснили в суде, что АФК "Система" не являлась участником оспариваемых нотариальных действий, ее законный интерес оспариваемым нотариальным действием не нарушается. Также по заявлению компании, оспариваемое заявителем нотариальное действие было совершено нотариусом в полном соответствии с требованиями законодательства.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 г. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными. Следующее заседание по делу состоится 8 августа.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".