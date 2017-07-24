Песков: РФ непричастна к финансированию "зеленых", выступающих против сланцевой нефти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления ряда американских сенаторов, обвиняющих Россию в финансировании "зеленых" организаций, выступающих против добычи сланцевой нефти.

"Это неверная информация, также мы не знаем, откуда эти источники, кто об этом утверждает, - сказал Песков. - Как правило, подобные заявления не имеют каких-либо источников".

По данным издания Politico, республиканцы в палате представителей США подозревают Москву в подкупе "зеленых", которые выступают против добычи сланцевой нефти и газа. Как пишет издание, несмотря на абсурдность этих заявлений, обеспокоенные республиканцы призвали министра финансов США Стивена Мнучина расследовать возможное финансирование из Москвы экологов.