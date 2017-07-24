Законопроект об отмене НДС на золото отправят на отзыв правительству в течение недели

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков планирует на этой неделе направить на отзыв в правительство законопроект об отмене НДС на инвестиционное золото. Об этом депутат сообщил журналистам.
"Мы должны сначала получить отзыв от правительства. Законопроект готов, он отправляется в правительство сейчас на отзыв", - сказал он.
Аксаков отметил, что НДС на золото приносит бюджету меньше 100 млн руб. ежегодно, а его отмена будет приносить дополнительно около 2 млрд руб. - за счет роста числа сделок с золотом.