В Крыму разработают программу развития сельских дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать региональную программу ремонта, реконструкции и строительства сельских дорог. Об этом он сообщил в понедельник на встрече с вице-премьерами региона Виталием Нахлупиным и Владимиром Серовым.
"Что касается сельских районов. Необходима отдельная программа "Сельские дороги", ведь там такая же потребность в хороших дорогах", - привела слова Аксенова его пресс- служба.
Он поручил заложить денежные средства на сельские дороги в республиканском бюджете 2018 года и плановом периоде 2019-2020 годов.
"С учетом составления трехлетнего бюджета в данном случае надо заложить достаточно средств, чтобы мы смогли все вопросы, связанные с дорожным строительством, наконец- то решить. И важен контроль над качеством, обратная связь с гражданами, чтобы мы могли правильно определить приоритеты - на каких участках в первую очередь необходимо делать дороги", - отметил Аксенов.
Дорожная сеть Крымского полуострова была запроектирована и построена в сороковые-пятидесятые годы XX века и не рассчитана на современные нагрузки. По оценкам властей, из порядка 14,67 тыс. километров автодорог в регионе 80% "не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию".
После воссоединения полуострова с Россией здесь началась масштабная реконструкция автодорожной сети, а также строительство новых трасс. В частности, в регионе в этом году дорожники приступили к строительству федеральной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя и автоподхода к Керченскому мосту.