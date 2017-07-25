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"Ъ": бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал законопроект о реформе контрольных органов

Экономика и бизнес
25 июля, 4:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Титов считает, что принятие закона в предложенной редакции может отбросить практики регулирования контрольно-надзорной деятельности на несколько лет назад

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов

© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов считает, что принятие законопроекта по реформированию контрольно-надзорной деятельности в его нынешней редакции приведет к увеличению административного давления на бизнес. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на отрицательное заключение (есть в распоряжении издания), направленное премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

"Фактически принятие закона в предложенной редакции может отбросить практики регулирования КНД [контрольно-надзорной деятельности] на несколько лет назад", - указал Титов.

Законопроект о государственном и муниципальном контроле разрабатывался в течение прошлого года.

Этот закон должен определять основные принципы, цели и задачи государственного контроля в различных сферах. Онт впервые урегулирует все форматы взаимодействия контрольных органов и предпринимателей, а также системно опишет такие инструменты "умного" контроля, как рискориентированный подход и оценка эффективности на основе опыта ОЭСР. Ожидается, что законопроект будет внесен правительством в Госдуму осенью 2017 года.

Титов поясняет, что законопроект не включает важнейшие области контрольно-надзорной деятельности: так, новые нормы не будут применяться при расследовании причин аварий или несчастных случаев на производстве, а также при рассмотрении антимонопольным органом жалоб на процедуры обязательных торгов. По его мнению, в законопроекте недостаточно отражены права предпринимателей при осуществлении госконтроля. Он также подчеркнул необходимость включения информации обо всех проверках в единый реестр.

Кроме того, омбудсмен раскритиковал вводимый термин "охраняемые законом ценности", в понятие которого входят здоровье и имущество граждан, обеспечение обороны государства и так далее. Согласно законопроекту, пишет газета, деятельность контрольно-надзорных органов будет переориентирована на защиту этих ценностей.

"Де-факто под ценностями понимается неограниченный перечень понятий, что позволит органом контроля-надзора обосновать любое свое требование и действие по отношению к бизнесу", - приводит "Коммерсантъ" слова Бориса Титова.

По данным издания, бизнес-омбудсмен вместе с письмом направил в правительство свой законопроект, разработанный на основе законодательства Казахстана в сфере контрольно-надзорной деятельности.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Россия
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