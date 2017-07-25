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Роспотребнадзор: доля импорта некачественных фруктов и овощей составила 80%

Экономика и бизнес
25 июля, 5:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В первом полугодии 2017 с реализации было снято свыше 390 тонн плодоовощной продукции

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 80% некачественных фруктов и овощей, снятых с реализации Роспотребнадзором в первом полугодии 2017 года, пришлись на долю импортной продукции, сообщается на сайте ведомства.

"В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзором с реализации снято свыше 390 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом более 80% продукции с нарушениями составляет импортная продукция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период специалистами службы было исследовано свыше 93 тысяч проб плодоовощной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим и физико- химическим показателям. Удельный вес проб, не соответствующий нормам по содержанию химических контаминантов, составил 0,6%.

"По импортной пищевой продукции этот показатель составил 0,5%, а по импортным бахчевым культурам - 2,9%", - уточнили в Роспотребнадзоре.

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