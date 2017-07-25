"Ведомости": "Юлмарт" будет продавать подержанные автомобили

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Онлайн-ритейлер "Юлмарт" до конца 2018 года планирует продавать в Санкт-Петербурге и Московском регионе до 500 подержанных автомобилей в месяц, сообщает газета "Ведомости".
В течение ближайших двух месяцев компания планирует покупать и продавать одну-две машины в месяц на площадке в Петербурге.
Как сообщили в "Юлмарте", в приоритете - модели в ценовом диапазоне от 300 тыс. до 1,5 млн руб., средняя цена составит 500 тыс. - 700 тыс. руб. Выбрать автомобиль можно будет на официальном сайте ритейлера, посмотреть - в двух центрах в Петербурге. До конца текущего года планируется открытие центра в подмосковных Мытищах. В 2018 году компания хочет организовать сервис по доставке машин.
"Юлмарт" продает практически все категории потребительских товаров. Рейтинг Data Insight и Ruward оценивает онлайн-продажи ритейлера в 2016 году в 38,8 млрд руб.