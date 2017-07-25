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В Петрозаводске открылся первый в Карелии коворкинг-центр АСИ "Точка кипения"

Экономика и бизнес
25 июля, 13:30 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 25, июля. /ТАСС

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что "Точка кипения" - "это пространство для совместной работы активных граждан, заинтересованных в развитии своего региона"

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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июля. /ТАСС/. Центр коллективной работы (коворкинг-центр) "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся во вторник в Петрозаводске в рамках делового форума "Карелия: точки роста", передает корреспондент ТАСС с места события.

Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан АСИ и используется с 2014 года, когда первый такой центр был открыт в Москве. В конце 2016 года вторая "Точка кипения" открылась в Санкт-Петербурге, а в мае этого года - в Иванове.

"Вот этот форум [деловой форум "Карелия: точки роста"] дает начинание важнейшей площадке - "Точке кипения". Проект подготовлен совместно АСИ, правительством республики и Петрозаводским университетом. Идея возникла буквально несколько месяцев назад на петербургском форуме [Петербургском международном экономическом форуме], важнейшая задача - определение стратегических направлений развития республики", - сказал на открытии временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, в свою очередь, отметила, что "Точка кипения" - "это пространство для совместной работы активных граждан, заинтересованных в развитии своего региона". Пространство открыто на базе Петрозаводского государственного университета.

Как сообщают организаторы мероприятия, "Точка кипения" - это место для поиска новых идей и совместного проектирования будущего, презентаций и передачи лучших практик АСИ и партнеров, выявления новых проектов с потенциалом тиражирования. На площадке "Точки кипения" проводятся образовательные и просветительские мероприятия, лидеры образовательных проектов, предприниматели, активисты местных сообществ обмениваются опытом и взаимодействуют напрямую.

Деловой форум "Карелия: точки роста"

Во вторник в "Точке кипения" открылся деловой форум "Карелия: точки роста". В рамках форума состоятся тематические круглые столы, дискуссии и лекции. В частности, на совместной с "Росконгрессом" экспертной сессии "Регионы России: новые точки роста. Реализация потенциала институтов развития" свои предложения представят председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент "Опоры России" Александр Калинин, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, врио главы Карелии Артур Парфенчиков, президент РСПП Александр Шохин и другие специалисты.

Также организованы круглый стол "Республика Карелия: Взгляд инвестора", лекция "Технет НТИ и Фабрики будущего", сессия "Социальные инициативы: презентация проектов".

АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) - некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.

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Персоны
Парфенчиков, Артур Олегович Чупшева, Светлана Витальевна
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