Путин 26 июля посетит Карелию, где проведет заседание набсовета АСИ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 июля, посетит Карелию, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил, что во вторник глава государства работает в Санкт-Петербурге, где у него, в частности, пройдут переговоры с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики.

"Завтра [26 июля] президент будет работать в Карелии. Там он проведет наблюдательный совет АСИ [Агентство стратегических инициатив], посетит некоторые презентационные мероприятия, традиционно пообщается с исполняющими обязанности [главы региона - Артуром Парфенчиковым]", - сказал Песков.