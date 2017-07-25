Источник: РФПИ докапитализируют в 2017 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций будет докапитализирован в 2017 году, в том числе за счет квоты фонда из средств ФНБ, также докапитализация фонда запланирована на 2018-2020 годы, сообщил ТАСС источник, знакомый с условиями докапитализации и участвующий в процессе согласования.

"РФПИ будет докапитализирован в 2017 году. Решение принято, на докапитализацию будут направлены, в том числе, средства ФНБ из уже выделенной на проекты РФПИ квоты (10% от ФНБ). Соответствующие поправки будут внесены в федеральный бюджет в ходе его уточнения в рамках осенней сессии 2017 г. Федерального собрания Российской Федерации. Выделение средств по аналогичному механизму планируется предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данная докапитализация происходит в соответствии с рядом поручений президента и председателя правительства, в рамках которых капитал РФПИ должен быть доведен до запланированного уровня в $10 млрд.

Представитель РФПИ от комментариев отказался.

Как сообщалось ранее, РФПИ была выделена квота в 10% от ФНБ для реализации инфраструктурных проектов.

Накануне состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и главы РФПИ Кирилла Дмитриева. На ней Дмитриев сообщил, что фонд за время работы проинвестировал более 1 трлн рублей в различные российские компании, при этом 100 млрд рублей составили средства РФПИ, а 900 млрд рублей - средства партнеров.

На вопрос главы государства, в какие проекты фонд планирует вкладываться в ближайшей перспективе, Дмитриев сказал, что "в основном это инвестиции в инфраструктуру".