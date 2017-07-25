Эксперты: "Югре" будет сложно выиграть суд у Центробанка по делу о временной администрации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк "Югра" имеет минимальные шансы выиграть суд у Центробанка о признании незаконными решения о вводе временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, считают опрошенные ТАСС юристы. "Югре" будет сложно доказать, что ЦБ злонамеренно использовал свое право ввести временную администрацию, указывают они.

Банк "Югра" уже подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании действий и решений ЦБ незаконными. Заявление подано от имени экс-председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева, отстраненного от должности приказом временной администрации. Эту информацию он передал через своего представителя. По его словам, на момент издания приказов ЦБ "в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций".

Доказать, что ЦБ при назначении временной администрации нарушил закон, не так просто, считает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Закон, по сути, наделяет регулятора правом усмотрения, указывает он: ЦБ ввел временную администрацию со ссылкой на пункт закона о неустойчивом финансовом положении банка, к числу признаков которого относится "наличие иных документально подтвержденных доказательств угрозы интересам кредиторов (вкладчиков)". "А доказать, что ЦБ использовал свое право усмотрения злонамеренно, сложно", - заключает Тертычный.

ЦБ заподозрил банк "Югра" в недостоверной отчетности, выводе активов и манипуляции с вкладами, объясняли ранее ввод временной администрации представители регулятора. Кроме того, по мнению ЦБ, большая часть кредитного портфеля банка шла на финансирование бизнеса его собственника. Подачу иска в ЦБ пока не прокомментировали.

"Югра" может попытаться заявить обеспечительные меры по своему иску в виде приостановления действия приказа ЦБ о вводе временной администрации, полагает партнер юридического бюро А2 Михаил Александров. "По закону суд рассматривает это без вызова сторон. Насколько суд согласится с этими мерами - сложно сказать, потому что тогда будет неясно, кто управляет банком", - рассуждает юрист. Кроме того, по его словам, арбитраж Москвы принимает обеспечительные меры крайне редко, в "экстраординарных" ситуациях.

Практика оспаривания

Несмотря на то, что со вводом временной администрации руководство банка отстраняется от управления им, менеджмент, тем не менее, имеет право оспаривать ее ввод в суде - на это есть прямое указание в законе о банкротстве, отмечают юристы.

Обычно банки оспаривают в суде не ввод временной администрации, а отзыв лицензии (такие иски к ЦБ подавали банки "Миръ", Атлас Банк, "Западный" и др., удавалось вернуть лицензию через суд, в частности, банку "Вест" и Русскому банку делового сотрудничества - прим. ред.).

Практика по обжалованию в суде отзывов лицензий не в пользу банков, констатирует Тертычный. "Банкам удавалось через суд возобновить деятельность, только если нарушения, побудившие ЦБ к отзыву лицензии, были незначительными и носили формальный характер, например не вовремя или не по той форме подали документы", - говорит он. У ЦБ к "Югре" не формальные, а содержательные претензии, отмечал ранее глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Попытки оспаривания банками решений ЦБ регулярны, а удачные - очень редки, соглашается Михаил Александров.

Шансы на исход дела в пользу "Югры" незначительны, но даже если суд примет сторону банка, вряд ли все вернется на "круги своя", считает руководитель правового департамента Heads Consulting Диана Маклозян. В этом случае ничто не помешает ЦБ повторно назначить временную администрацию, обосновав это, в том числе, данными, которые получит текущая временная администрация, рассуждает она.

Банк России с 10 июля 2017 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком на шесть месяцев. Как заявляли представители ЦБ, регулятор за последний год вынес банку около 10 предписаний о досоздании резервов, а также обращался в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.

19 июля Генпрокуратура принесла в адрес руководства ЦБ протесты на решения в отношении "Югры" и потребовала приостановить страховые выплаты вкладчикам банка. Несмотря на это, 20 июля банки-агенты начали выплаты вкладчикам "Югры". ЦБ направил в надзорное ведомство материалы, подтверждающие законность его действий, сообщал ранее представитель регулятора.

Общий объем страховых выплат вкладчикам банка "Югра" оценивается в 170 млрд руб., это крупнейший страховой случай в истории Агентства по страхованию вкладов.