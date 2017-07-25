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"Росгосстрах" оштрафован на 737 тыс. рублей за навязывание допуслуг в Ульяновской области

Экономика и бизнес
25 июля, 17:57 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 25, июля. /ТАСС

СК навязывала дополнительные страховые услуги при оформлении полисов ОСАГО, начиная от "РГС фортуна-авто", имеющей отношение к автотранспорту, вплоть до "защиты от клеща"

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УЛЬЯНОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Управление федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Москве взыскало с "Росгосстраха" 737,5 тыс. рублей за навязывание дополнительных услуг при оформлении полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств в Ульяновской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Ульяновского управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) России.

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"25 июля в Ульяновское УФАС России поступила информация о том, что УФССП России по Москве взыскало с ООО "Росгосстрах" 737,5 тыс. рублей. Основанием для возбуждения Ульяновским УФАС России дела о нарушении антимонопольного законодательства явились заявления граждан, поступившие в управление, а также факт неисполнения ООО "Росгосстрах" ранее выданного предупреждения антимонопольного органа о прекращении навязывания дополнительных услуг при оформлении полисов ОСАГО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в сентябре 2015 года управление оштрафовало страховую компанию за злоупотребление доминирующим положением. "Росгосстрах" навязывал дополнительные страховые услуги при оформлении полисов ОСАГО, начиная от "РГС фортуна-авто", имеющей отношение к автотранспорту, вплоть до "защиты от клеща", как следует из заявлений граждан.

"Согласно пункту 3 части 1 статьи 10 федерального закона "О защите конкуренции" хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора", - уточнили в пресс-службе.

Компания "Росгосстрах" обжаловала решение управления о признании нарушений антимонопольного законодательства в Арбитражном суде Ульяновской области. Ульяновское УФАС России доказало доминирующее положение "Росгосстраха" на рынке, представив проведенный анализ рынка ОСАГО Ульяновской области за 2011-2014 гг.

Кроме того, Арбитражный суд Ульяновской области и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приняли собранные управлением доказательства фактов навязывания сотрудниками страховой компании дополнительных услуг и признали действия УФАС законными и обоснованными. После этого "Росгосстрах" обжаловал постановление о назначении административного наказания в ФАС России, которая согласилась с позицией управления и оставила в силе назначенный штраф.

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