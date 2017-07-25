Кабмин утвердил план развития города Свободного в Приамурье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жители города Свободного в Амурской области будут обеспечены всей необходимой социальной и транспортной инфраструктурой - на решение этой задачи направлен долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного, утвержденный правительством РФ.

"Реализация плана позволит довести до нормативных значений показатели обеспеченности жителей города объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повысить инвестиционную привлекательность города", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабинета министров.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, разработка комплексного плана развития территории Свободного и его утверждение на уровне правительства России - это уже второй пример разработки системного документа развития дальневосточного города.

"Первый комплексный план был разработан для Комсомольска-на-Амуре и сейчас успешно выполняется. В плане воедино сводятся возможности федеральных, региональных властей и муниципалитета. Особое внимание Свободному будет уделено при корректировках государственных и федеральных целевых программ. Стоит важная задача привлечь работников на предприятия и сделать так, чтобы в городе хотелось жить и работать", - цитирует министра пресс-служба Минвостокразвития.

Галушка добавил, что реализация долгосрочного плана обеспечит решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.

Прогноз развития потенциала

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Свободный - третий по численности населения город Амурской области (население составляет 54,2 тысячи человек), но из-за ликвидации градообразующих предприятий за последние 25 лет численность населения города сократилась на 33%.

Теперь Свободный включен в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций). "Имеющаяся в Свободном коммунальная и транспортная инфраструктура характеризуется высокой степенью износа, существует дефицит учреждений социальной сферы", - констатируют в правительстве.

Также отмечается, что "в непосредственной близости к городу начато строительство Амурского газоперерабатывающего завода, создана территория опережающего социально-экономического развития "Свободный". Поэтому "прогнозируется развитие экономического потенциала города", говорится в документе.

Утвержденный план включает 22 организационных мероприятия (в том числе корректировку стратегии развития города, разработку схемы газификации и газоснабжения, подготовку стратегии пространственного развития города и другие), 47 мероприятий по развитию инфраструктуры города, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и социальной сферы, а также мероприятия по созданию инфраструктуры территории опережающего развития "Свободный". Установлено, что при формировании федерального бюджета необходимо предусматривать соответствующие ассигнования.

Развитие города

Согласно плану развития, в городе появятся 5 новых школ, будет создано 3,6 тыс. дополнительных мест в школах, и школьники смогут учиться в одну смену, в двух новых детских садах смогут принять еще 810 детей. В городе заработают новые сердечно-сосудистый центр, родильный дом и женская консультация, отремонтируют городскую больницу и существующие дома культуры. Будет построен спортивный комплекс и легкоатлетический манеж, начнется реконструкция автодороги Благовещенск - Свободный, приведут в порядок дороги и улицы самого города.

Также планируется, что в микрорайоне "Северный" создадут жилой поселок на 5 тыс. жителей с многоквартирными жилыми домами. Будет обновлена система газификации и газоснабжения города, пройдет реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей. Обновится общественный транспорт, медучреждения получат новые автомобили скорой помощи, граждане будет переселены из аварийного жилищного фонда.

Впервые будет апробирован и внедрен новаторский подход к территориальному и градостроительному планированию развития города. Вместе с Агентством ипотечного жилищного кредитования будет разработана и внедрена стратегия пространственного развития Свободного, осуществлена планировка территорий.

По предварительной оценке, стоимость необходимых мероприятий составляет 48,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей планируется обеспечить за счет средств бюджета Амурской области, 17,5 млрд рублей - за счет внебюджетных источников (частные инвестиции), 28 млрд рублей - средства федерального бюджета, из которых 12,5 млрд рублей предусмотрено Минвостокразвития России на строительство нового микрорайона в рамках мероприятия по созданию ТОР "Свободный" в госпрограмме "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".