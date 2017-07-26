Моногород Новотроицк в Оренбургской области получил статус ТОР

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Моногород Новотроицк в Оренбургской области объявлен территорией опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале российского кабмина.

"Подписанным постановлением на территории муниципального образования - города Новотроицка Оренбургской области создается территория опережающего социально-экономического развития "Новотроицк", - говорится в справке к документу.

В перечень видов экономической деятельности, при которых в новом ТОР будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности, включены пресноводное рыбоводство, производство кормов, лекарственных препаратов и медицинских материалов, ремонт машин, компьютеров и иная деятельность.

Отмечается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизив его зависимость от градообразующего предприятия "Уральская сталь" группы "Металлоинвест". Планируется создать более 2,3 тыс. рабочих мест и привлечь более 8 млрд рублей инвестиций.

В феврале Новотроицк был объявлен территорией особого развития. Он стал первым из моногородов Оренбургской области, получившим этот статус.