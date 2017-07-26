Моногород Новотроицк в Оренбургской области получил статус ТОР

"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирусЭкономика и бизнес 26 июля, 6:24
Местами небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 26 июля, 6:11
Трамп заявил, что США готовят крупное торговое соглашение с ВеликобританиейЭкономика и бизнес 26 июля, 5:57
ООН: гуманитарный кризис в Йемене требует беспрецедентных ответных мерОбщество 26 июля, 5:53
Globo: суд в Бразилии отказался разблокировать счета экс-президентаМеждународная панорама 26 июля, 5:13
Globo: в Бразилии безземельные крестьяне заняли фазенду главы минсельхозаМеждународная панорама 26 июля, 4:59
"Известия": ЕврАзЭС предложили обсудить проект единой расчетной единицыЭкономика и бизнес 26 июля, 4:35
"Известия": в Думе намерены ужесточить наказания для стритрейсеровОбщество 26 июля, 3:45
В СБ ООН заблокирован проект заявления, осуждающего обстрел посольства РФ в ДамаскеПолитика 26 июля, 3:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Моногород Новотроицк в Оренбургской области объявлен территорией опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале российского кабмина.
"Подписанным постановлением на территории муниципального образования - города Новотроицка Оренбургской области создается территория опережающего социально-экономического развития "Новотроицк", - говорится в справке к документу.
В перечень видов экономической деятельности, при которых в новом ТОР будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности, включены пресноводное рыбоводство, производство кормов, лекарственных препаратов и медицинских материалов, ремонт машин, компьютеров и иная деятельность.
Отмечается, что создание ТОР позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизив его зависимость от градообразующего предприятия "Уральская сталь" группы "Металлоинвест". Планируется создать более 2,3 тыс. рабочих мест и привлечь более 8 млрд рублей инвестиций.
В феврале Новотроицк был объявлен территорией особого развития. Он стал первым из моногородов Оренбургской области, получившим этот статус.