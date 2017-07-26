Суд рассмотрит иск банка "Югра" к ЦБ 15 августа

ТАСС, 26 июля. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск банка "Югра" к ЦБ РФ и назначил судебное заседание по его рассмотрению на 15 августа. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Ранее сообщалось, что иск с требованием признать незаконными решения о вводе временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов от банка "Югра" поступил в суд 24 июля. Заявление подано от имени экс-председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева, отстраненного от должности приказом временной администрации. По его мнению, на момент издания приказов ЦБ в банке не было признаков неликвидности, вывода активов или проведения незаконных операций.

Ситуация вокруг "Югры"

ЦБ 10 июля 2017 г. ввел в банке "Югра" временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов из-за неустойчивого финансового положения банка. Банк России заподозрил "Югру" в недостоверной отчетности, манипуляциях со вкладами и возможном выводе активов.

Объем страховых выплат вкладчикам "Югры" оценивается в 170 млрд руб. Это крупнейший страховой случай за всю историю системы страхования вкладов в РФ.

Однако Генпрокуратура оспорила правомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка "Югра". Кроме того, по данным источника ТАСС в банковских кругах, Генпрокуратура предостерегла Агентство по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам "Югры".

В ответ Банк России направил в надзорный орган документы, подтверждающие правомочность своих действий в отношении "Югры".

Несмотря на протесты Генпрокуратуры, все банки-агенты - ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб" - начали страховые выплаты вкладчикам "Югры" в установленный срок, с 20 июля.