Путин призвал включить нацрейтинг инвестклимата в регионах в оценку управленческих команд

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Национальный рейтинг инвестклимата в регионах должен стать частью оценки управленческих команд. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая заседание Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Я считаю, что рейтинг должен стать составной частью системы оценки деятельности управленческих региональных команд, и прошу правительство соответствующие изменения подготовить", - сказал президент.

Путин призвал продолжить работу по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, которой Агентство занимается на протяжение долгого времени. По его мнению, национальный рейтинг инвестклимата стал серьезным стимулом для регионов, которые получали до сих пор довольно низкие оценки, однако с внедрением этой шкалы стали "действовать более активно, что называется, шевелиться, начали более активно работать с предпринимателями, выросла конкуренция между субъектами РФ". Путин заметил, что может показаться, что все эти инновации оторваны от жизни, которая многообразнее и сложнее. "Похихикать можно, посмеяться, но для меня очевидно, что эта деятельность в абсолютно правильном направлении развивается. И она нужна, потому что если этого не делать, все постепенно погружается в болото", - сказал глава государства.

Путин выразил надежду, что АСИ и дальше будет оказывать поддержку регионам, помогать отстаивать современную модель управления и улучшать деловой климат, а также предлагать лучшие практики работы в социальной сфере, создавать среду, возможности и условия для позитивных изменений в субъектах РФ.