Топилин: РФ и страны БРИКС стоят перед разными задачами в области страхования

ЧУНЦИН /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Россия и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стоят перед разными задачами в области страхового обеспечения. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на закрытии встречи министров труда стран объединения.

"В отличие от всех стран, которые тут присутствуют..., еще во время Советского Союза и пенсионное обеспечение, и медицинское страхование, и страхование по уходу детьми, и страхование по болезни - все это было бесплатно для граждан Советского Союза. Когда стала развиваться и изменяться экономика, переходить на рыночные рельсы, то мы столкнулись с совершенно обратной проблемой. У нас нет проблемы охвата с точки зрения обеспечения услугами пенсионного страхования, страхования по болезни, страхования медицинского и по рождению детей. Все получают медицинские услуги полностью бесплатно", - сказал он.

"Проблема заключается в том, что ... малые предприятия и самозанятые лица не платят за себя взносы: у них либо низкие доходы, либо они не исполняют законодательство, - добавил министр. - Поэтому у нас другая проблема, у нас до конца не связана уплата взносов и приобретение прав на страхование".

Решение вопроса, по его мнению, лежит в упрощении процедур уплаты взносов для небольших компаний и самозанятых лиц. "Нужно создавать простые формы. Мы сейчас создаем социальный ресурс, в котором граждане могут регистрироваться в очень простых формах в фондах социального страхования. Важно, чтобы они не заполняли огромное количество бумаг и документов, - у них нет на это времени", - пояснил Максим Топилин.

"Мы исходим из того, что благодаря этому нам удастся решить не задачу охвата, которую решают сейчас наши коллеги, а обеспечить большую взаимосвязь между уплатой взносов и страховым обеспечением", - подытожил он.

Встреча министров труда стран БРИКС была проведена в городе Чунцин с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.