Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Топилин: РФ и страны БРИКС стоят перед разными задачами в области страхования

Экономика и бизнес
27 июля, 7:19 UTC+3 ЧУНЦИН /Китай/ 27, июля. /ТАСС

Министр труда отметил, что в России есть проблема с тем, что малые предприятия и самозанятые лица не платят за себя страховые взносы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧУНЦИН /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Россия и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стоят перед разными задачами в области страхового обеспечения. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на закрытии встречи министров труда стран объединения.

"В отличие от всех стран, которые тут присутствуют..., еще во время Советского Союза и пенсионное обеспечение, и медицинское страхование, и страхование по уходу детьми, и страхование по болезни - все это было бесплатно для граждан Советского Союза. Когда стала развиваться и изменяться экономика, переходить на рыночные рельсы, то мы столкнулись с совершенно обратной проблемой. У нас нет проблемы охвата с точки зрения обеспечения услугами пенсионного страхования, страхования по болезни, страхования медицинского и по рождению детей. Все получают медицинские услуги полностью бесплатно", - сказал он.

"Проблема заключается в том, что ... малые предприятия и самозанятые лица не платят за себя взносы: у них либо низкие доходы, либо они не исполняют законодательство, - добавил министр. - Поэтому у нас другая проблема, у нас до конца не связана уплата взносов и приобретение прав на страхование".

Решение вопроса, по его мнению, лежит в упрощении процедур уплаты взносов для небольших компаний и самозанятых лиц. "Нужно создавать простые формы. Мы сейчас создаем социальный ресурс, в котором граждане могут регистрироваться в очень простых формах в фондах социального страхования. Важно, чтобы они не заполняли огромное количество бумаг и документов, - у них нет на это времени", - пояснил Максим Топилин.

"Мы исходим из того, что благодаря этому нам удастся решить не задачу охвата, которую решают сейчас наши коллеги, а обеспечить большую взаимосвязь между уплатой взносов и страховым обеспечением", - подытожил он.

Встреча министров труда стран БРИКС была проведена в городе Чунцин с 26 по 27 июля. Российскую делегацию на встрече возглавил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Китай Индия Россия Бразилия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая
2
Россия в письме СБ ООН настояла на посещении экспертами места химатаки в Сирии
3
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
6
Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза
7
NYT: помощники Трампа неделю убеждали его не увольнять главу минюста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама