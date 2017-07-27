Кудрин: "окно" для реформ в РФ появится после выборов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Политический фон в России не способствует структурным реформам, возможность для их реализации появится после выборов президента страны в 2018 году. Такое мнение выразил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин в интервью агентству Reuters.

"Я вижу, что общая поддержка, политический фон не благоприятствуют пока серьезным реформам. Может быть, это связано с предвыборным периодом, но сегодня популистских идей больше, чем связанных с реформами", - сказал Кудрин.

По его мнению, интерес к реформам возрос и "окно возможностей" для их реализации откроется после президентских выборов 2018 года.

Кудрин считает, что Россия "обречена на экономический рост, не превышающий 2% в год" без проведения структурных реформ, особенно в условиях западных санкций.

ЦСР разработал и передал на рассмотрение президента и правительства РФ стратегию роста экономики страны в мае этого года. По словам Кудрина, сейчас идет обсуждение программы в администрации президента и в министерствах. По его прогнозам, работа над стратегией будет продолжаться вплоть до выборов в марте следующего года.