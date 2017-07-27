"Дочка" ВТБ купила киностудию "Главкино"

Лидерами роста в рейтинге эффективности депутатов Госдумы стали Николаев и РевенкоПолитика 27 июля, 15:27
Суэцкий канал продлевает скидки для контейнеровозов до конца годаТранспорт 27 июля, 15:27
Испанский баскетболист Родригес хочет в своем первом сезоне в ЦСКА выиграть ЕвролигуСпорт 27 июля, 15:19
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКСКосмос 27 июля, 15:17
Источник: "Спартак" продаст Таски "Трабзонспору", если найдет игроку заменуСпорт 27 июля, 15:15
Скарамуччи: Трамп может заблокировать новые санкции против РФ, но только чтобы их усилитьМеждународная панорама 27 июля, 15:13
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 27 июля, 15:00
Судебные прения по делу новосибирского экс-губернатора Юрченко назначены на 15 августаСибирь 27 июля, 14:43
Добыча нефти на Ямале за первое полугодие 2017 года выросла на 25%Экономика и бизнес 27 июля, 14:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дочерняя структура ВТБ - компания "ВТБ Проект" - приобрела 100% акций кинотелевизионной студии "Главкино". Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.
"ВТБ увеличивает свою долю в "Главкино" и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса", - прокомментировали ТАСС покупку акций "Главкино" в пресс-службе ВТБ.
Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, всего было совершено пять сделок по покупке долей "Главкино", каждая на сумму 100 тыс. рублей.
Свои доли продали инвестор Виталий Головачев (50,001%, номинальная стоимость доли - более 20 млн рублей), благотворительный детский фонд "Виктория" (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн рублей), гендиректор Первого канала Константин Эрнст (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн рублей), режиссер Федор Бондарчук (11,667%, номинальная стоимость доли - более 4,6 млн рублей) и кинопродюсер Илья Бачурин (5%, номинальная стоимость доли - 2 млн рублей).