Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Дочка" ВТБ купила киностудию "Главкино"

Экономика и бизнес
27 июля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Общая стоимость сделки составила 500 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дочерняя структура ВТБ - компания "ВТБ Проект" - приобрела 100% акций кинотелевизионной студии "Главкино". Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

"ВТБ увеличивает свою долю в "Главкино" и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса", - прокомментировали ТАСС покупку акций "Главкино" в пресс-службе ВТБ.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, всего было совершено пять сделок по покупке долей "Главкино", каждая на сумму 100 тыс. рублей. 

Свои доли продали инвестор Виталий Головачев (50,001%, номинальная стоимость доли - более 20 млн рублей), благотворительный детский фонд "Виктория" (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн рублей), гендиректор Первого канала Константин Эрнст (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн рублей), режиссер Федор Бондарчук (11,667%, номинальная стоимость доли - более 4,6 млн рублей) и кинопродюсер Илья Бачурин (5%, номинальная стоимость доли - 2 млн рублей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрнст, Константин Львович Бондарчук, Федор Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама