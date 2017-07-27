"Дочка" ВТБ купила киностудию "Главкино"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дочерняя структура ВТБ - компания "ВТБ Проект" - приобрела 100% акций кинотелевизионной студии "Главкино". Соответствующие документы размещены на портале госзакупок.

"ВТБ увеличивает свою долю в "Главкино" и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса", - прокомментировали ТАСС покупку акций "Главкино" в пресс-службе ВТБ.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, всего было совершено пять сделок по покупке долей "Главкино", каждая на сумму 100 тыс. рублей.

Свои доли продали инвестор Виталий Головачев (50,001%, номинальная стоимость доли - более 20 млн рублей), благотворительный детский фонд "Виктория" (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн рублей), гендиректор Первого канала Константин Эрнст (16,666%, номинальная стоимость доли - более 6,6 млн рублей), режиссер Федор Бондарчук (11,667%, номинальная стоимость доли - более 4,6 млн рублей) и кинопродюсер Илья Бачурин (5%, номинальная стоимость доли - 2 млн рублей).