Медведев произвел кадровые перестановки в Министерстве сельского хозяйства

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Ивана Лебедева статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Лебедева Ивана Вячеславовича статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Лебедев занимал должность замминистра сельского хозяйства с октября 2016 года. Он работает в Минсельхозе с февраля 2016 года, до этого с 2012 года занимал различные должности в Федеральной службе по аккредитации.

Другим распоряжением Медведев назначил Сергея Левина заместителем министра сельского хозяйства, освободив его от занимаемой должности. С января 2017 года Левин занимал должность статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства РФ. Замминистра сельского хозяйства Левин являлся с мая 2015 года, до этого он работал в аппарате правительства РФ. В 2009 - 2012 годах Левин был генеральным директором "Объединенной зерновой компании".