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Медведев произвел кадровые перестановки в Министерстве сельского хозяйства

Экономика и бизнес
27 июля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Премьер назначил Ивана Лебедева статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Ивана Лебедева статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Лебедева Ивана Вячеславовича статс-секретарем - заместителем министра сельского хозяйства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Лебедев занимал должность замминистра сельского хозяйства с октября 2016 года. Он работает в Минсельхозе с февраля 2016 года, до этого с 2012 года занимал различные должности в Федеральной службе по аккредитации.

Другим распоряжением Медведев назначил Сергея Левина заместителем министра сельского хозяйства, освободив его от занимаемой должности. С января 2017 года Левин занимал должность статс-секретаря - заместителя министра сельского хозяйства РФ. Замминистра сельского хозяйства Левин являлся с мая 2015 года, до этого он работал в аппарате правительства РФ. В 2009 - 2012 годах Левин был генеральным директором "Объединенной зерновой компании".

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