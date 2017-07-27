Россия предложила странам БРИКС проект конвенции по безопасному интернету

ХАНЧЖОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Российская делегация на проходящей в китайском городе Ханчжоу встрече министров связи и телекоммуникаций стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) предложила ее участникам рассмотреть концепцию безопасного функционирования и развития интернета. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, возглавляющий делегацию РФ.

"Мы сегодня на встрече в том числе предлагали рассмотреть концепцию конвенции ООН по безопасному интернету, - рассказал он. - Рассчитываем, что страны БРИКС каким-то образом выскажут свою позицию к концепции конвенции (подготовлена Минкомсвязи РФ - прим. ТАСС)".

По словам министра, речь идет о том, что интернет и вообще цифровые технологии становятся некой инфраструктурной основой для цифровой экономики. "Все больше отраслей и домашних хозяйств переходит на те или иные цифровизированные процессы, поэтому нам важно обеспечить стабильное развитие интернета, нам важно сделать так, чтобы он надежно функционировал, чтобы никто не мог оказать какого-то влияния", - отметил он.

Как пояснил Никифоров, на данном этапе важно обозначить, что есть международный и национальный уровни регулирования цифровых технологий. "Национальное законодательство в разных странах отличается, это нормально, но при этом важно понимать, что национальное законодательство в сфере регулирования тех или иных аспектов применения цифровых технологий и функционирования интерфейсов тоже может отличаться. Что-то может быть разрешено в одной стране и запрещено в другой. Нужно к этому относиться с уважением", - сказал он, добавив, что все это необходимо прописать в документе.

"Мы считаем, что цифровая экономика невозможна без единого доверительного отношения в информационном пространстве, а это невозможно сделать без того, что мы на настоящих нормах международного права, не каких-то выдуманных соглашениях, а прямо на основе международного права, прямо в ООН должны утвердить вот эти подходы", - считает глава Минкомсвязи.

По его мнению, все остальные страны - члены БРИКС, как и Россия, испытывают беспокойство по поводу существующей в мире монополии на информационные платформы. "Мы считаем, что должны быть некие понятные и прозрачные международные правила, в рамках которых определено, кто же что имеет право делать, как мы обеспечиваем безопасность в интернете, как мы обеспечиваем безопасность персональных данных наших граждан, как мы управляем критической инфраструктурой, чтобы никто не мог какие-то помехи внести в работу. И сегодня нет ни одного международного документа, который как- то это определял", - резюмировал Никифоров.