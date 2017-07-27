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Сантьяго не видит препятствий для поставок российской пшеницы

Экономика и бизнес
27 июля, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Единственным ограничением может стать сравнительно небольшой рынок потребления, отметили в МИД Чили

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Чили не видит препятствий для поставок российского зерна в страну, единственным ограничением может стать сравнительно небольшой рынок потребления. Об этом в интервью ТАСС в четверг заявила глава Генерального управления международных экономических отношений при МИД Чили Паулина Насаль по итогам своих переговоров в Москве.

Интервью

Паулина Насаль

Представитель МИД Чили: нет никаких препятствий для импорта российской пшеницы

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"У России есть большой потенциал в поставках зерна, поэтому нет никаких препятствий к тому, чтобы российская пшеница поставлялась в Чили, - заявила Насаль. - Однако рынок Чили сравнительно невелик, в связи с этим у нас не такое большое потребление зерна".

Дипломат также отметила, что "на встрече в Москве обсуждалась возможность поставок в Чили и других продуктов".

На Всероссийском сельскохозяйственном форуме "Зерно России-2017" советник Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Юрий Чистяков заявил, что экспортерам российской пшеницы необходимо в качестве рынков сбыта своей продукции рассмотреть страны Латинской Америки: Бразилию, Венесуэлу и Чили.

Как ранее сообщил ТАСС посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, Москва и Каракас уже заключили договор на поставку зерна, при этом первая партия российской пшеницы прибудет в Боливарианскую республику до 10 августа.

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