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Крым передаст Чечне здание в Алуште для создания детского санатория

Экономика и бизнес
28 июля, 11:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, июля. /ТАСС

В Министерстве имущественных и земельных отношений региона отметили, что передача здания позволит "создать учреждение отдыха современного типа для отдыха и оздоровления детей" из кавказской республики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Совет министров Крыма принял решение безвозмездно передать Чечне здание в Алуште для создания учреждения отдыха и оздоровления детей. Об этом в пятницу сообщило Министерство имущественных и земельных отношений региона.

"Совет министров Республики Крым осуществит безвозмездную передачу из государственной собственности Республики Крым в собственность Чеченской Республики недвижимого имущества, расположенного в Алуште", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передача Чечне этого здания позволит "создать учреждение отдыха современного типа для отдыха и оздоровления детей" из этой кавказской республики.

"Это в свою очередь приведет к повышению уровня социально-экономического развития Республики Крым, в том числе санаторно-курортной отросли, а также приведет к созданию дополнительных рабочих мест, снижению напряженности на рынке труда Республики Крым и ежегодному увеличению дохода бюджета Республики Крым", - считают в министерстве.

Это не первый пример передачи Крымом зданий в ведение других регионов России. Так, в пятницу депутаты крымского парламента согласовали отчуждение из государственной собственности детского санатория "Юбилейный" в Евпатории, который ранее власти региона решили передать Башкирии.

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