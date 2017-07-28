Крым передаст Чечне здание в Алуште для создания детского санатория

Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФПолитика 28 июля, 12:27
Расчеты С-400 "Триумф" и "Панцирей" подняты по тревоге в СибириАрмия и ОПК 28 июля, 12:14
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном боруПолитика 28 июля, 12:08
NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 28 июля, 12:02
Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатамСпорт 28 июля, 12:01
Оренбургский локомотиворемонтный завод удвоит штат из-за роста заказовТранспорт 28 июля, 11:55
Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спинеСпорт 28 июля, 11:52
Рабилитация пострадавших от браконьеров животных налажена в БразилииСоциальная ответственность 28 июля, 11:47
ПГК в I полугодии увеличила объем погрузки в крытых вагонах на ЗСЖД на 13%Транспорт 28 июля, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Совет министров Крыма принял решение безвозмездно передать Чечне здание в Алуште для создания учреждения отдыха и оздоровления детей. Об этом в пятницу сообщило Министерство имущественных и земельных отношений региона.
"Совет министров Республики Крым осуществит безвозмездную передачу из государственной собственности Республики Крым в собственность Чеченской Республики недвижимого имущества, расположенного в Алуште", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что передача Чечне этого здания позволит "создать учреждение отдыха современного типа для отдыха и оздоровления детей" из этой кавказской республики.
"Это в свою очередь приведет к повышению уровня социально-экономического развития Республики Крым, в том числе санаторно-курортной отросли, а также приведет к созданию дополнительных рабочих мест, снижению напряженности на рынке труда Республики Крым и ежегодному увеличению дохода бюджета Республики Крым", - считают в министерстве.
Это не первый пример передачи Крымом зданий в ведение других регионов России. Так, в пятницу депутаты крымского парламента согласовали отчуждение из государственной собственности детского санатория "Юбилейный" в Евпатории, который ранее власти региона решили передать Башкирии.