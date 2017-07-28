Аксенов: отключение света в Крыму не нанесло ущерба экономике

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Отключение энергоснабжения в Республике Крым не нанесло ущерба экономике и социальной сфере, написал глава региона Сергей Аксенов в пятницу в Facebook.
"Ущерба экономике и социальной сфере нет. Благодарю все службы и, в первую очередь, энергетиков за оперативность", - написал он.
По официальным данным, в 13:55 мск пятницы отключились четыре воздушные линии 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в крымскую энергосистему, из-за чего энергосистема Крыма и Севастополя выделились на изолированную работу с дефицитом мощности около 1 тыс. МВт.
Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик уточнил журналистам, что из-за аварии на материковой части РФ Крым полностью остался без света. По последним данным, свет вернулся в дома 80% жителей Крыма.
"Энергоснабжение Крыма возобновлено по трем из четырех линий энергомоста. На данный момент нагрузка 843 МВт. В первую очередь были подключены Керчь, Феодосия, Судак, частично Симферополь. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена полностью по всей республике", - сообщил Аксенов.