Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита в России сезонных овощей и фруктов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России отмечает, что в настоящее время дефицита сезонных овощей и фруктов на рынке нет, несмотря на неблагоприятную погоду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В настоящее время дефицита сезонных овощей и фруктов на рынке нет. По сравнению с прошлым годом наблюдаются меньшие объемы овощей и фруктов, поступившие на рынок от производителей. Это связано со сдвигом начала уборочной кампании в среднем на две недели", - пояснили в пресс- службе.

По данным представителя министерства, по состоянию на 27 июля на 36% ниже прошлого года собрано овощей открытого грунта, на 19% - картофеля. Овощей закрытого грунта, по данным на 26 июля, собрано на 19,8% больше, чем годом ранее.

"В течение текущего сезона ожидается урожай отечественных овощей и фруктов на среднем за последние пять лет уровне", - отметили в Минсельхозе.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что неблагоприятные погодные условия в российских регионах сдвинули сроки сбора урожая на две недели, но гибель посевов пока минимальна. Вместе с тем министр отметил, что урожай овощей и фруктов сохранится на уровне прошлого года, несмотря на потери из-за плохой погоды.

В середине июня Минсельхоз сообщил о возможном снижении урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий.