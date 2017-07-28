Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита в России сезонных овощей и фруктов

Экономика и бизнес
28 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что сроки сбора урожая сдвинуты на две недели из-за неблагоприятных погодных условий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России отмечает, что в настоящее время дефицита сезонных овощей и фруктов на рынке нет, несмотря на неблагоприятную погоду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В настоящее время дефицита сезонных овощей и фруктов на рынке нет. По сравнению с прошлым годом наблюдаются меньшие объемы овощей и фруктов, поступившие на рынок от производителей. Это связано со сдвигом начала уборочной кампании в среднем на две недели", - пояснили в пресс- службе.

По данным представителя министерства, по состоянию на 27 июля на 36% ниже прошлого года собрано овощей открытого грунта, на 19% - картофеля. Овощей закрытого грунта, по данным на 26 июля, собрано на 19,8% больше, чем годом ранее.

"В течение текущего сезона ожидается урожай отечественных овощей и фруктов на среднем за последние пять лет уровне", - отметили в Минсельхозе.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что неблагоприятные погодные условия в российских регионах сдвинули сроки сбора урожая на две недели, но гибель посевов пока минимальна. Вместе с тем министр отметил, что урожай овощей и фруктов сохранится на уровне прошлого года, несмотря на потери из-за плохой погоды.

В середине июня Минсельхоз сообщил о возможном снижении урожая зерна, картофеля и сахарной свеклы в России по сравнению с прошлым годом из-за неблагоприятных погодных условий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве мужчина угнал теплоход и столкнулся с другим теплоходом
2
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
3
Аксенов: отключение света в Крыму не нанесло ущерба экономике
4
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
5
Путин одобрил заявление МИД РФ, принятое в ответ на введение США санкций
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама