Минтруд против автоподписки граждан на индивидуальный пенсионный капитал

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минтруд получил обновленную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая внесена Минфином в правительство, но по-прежнему выступает за добровольный характер формирования гражданами пенсионных накоплений, сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе министерства.

"Обновленная концепция ИПК поступала в министерство. Минтруд России не согласовал данный документ, а направил по нему замечания и предложения, поскольку по-прежнему выступает за исключительно добровольный характер ИПК и принципиально возражает против автопописки", - говорится в сообщении Минтруда.

Ранее возможность введения автоподписки через трудовой договор также вызывала сомнения у представителей Минтруда: они считали, что российское право подразумевает участие в трудовом договоре только двух сторон - работодателя и работника, и не подразумевает третьей стороны - НПФ, где будут формироваться пенсионные накопления.

О концепции

Концепция индивидуального пенсионного капитала, разработанная Банком России и Минфином, предполагает, что взносы в накопительную пенсию вместо работодателей будут делать сами работники.

Планировалось, что при поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателями в системе ИПК. Работодатели, в свою очередь, будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. Граждане при этом смогут отказаться от подписки, увеличить или уменьшить сумму отчислений.

Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала заработает с 2019 года.

Минфин уже вносил концепцию ИПК в правительство, но она была возвращена на доработку. Основной вопрос вызвала автоподписка: как сообщали участники обсуждения, возражения соцблока вызвал ее "квазиобязательный" характер.