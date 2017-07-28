Абызов: проверки бизнеса выведут из "серой" зоны административных расследований

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ТАСС, 28 июля. Министерство по вопросам Открытого правительства планирует вывести проверки предпринимателей из "серой" зоны административных расследований. Об этом в пятницу на совещании в Рязани сообщил глава министерства Михаил Абызов.
По словам министра, будет наведен порядок в части административных расследований, которыми "нередко подменяются внеплановые проверки из-за отсутствия необходимости согласовывать их с прокуратурой".
"Количество отклоненных прокуратурой внеплановых проверок остается очень высоким - 30%. Прокуратура отклоняет проверки по причине их несоответствия положениям закона. Такая доля отклоненных проверок говорит о том, что надзорные органы иногда не до конца качественно готовят и умеют обосновать в соответствии с требованиями закона свои действия. Мы будем двигаться в направлении повышения качества администрирования заявок по внеплановым проверкам, с другой стороны, мы будем выводить из "серой" зоны административных расследований контрольные мероприятия", - сказал Абызов.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рязанской области Егор Бурцев отметил на совещании, что не нужно отменять практику административных расследований. "Это единственный вид контрольно-надзорных мероприятий, позволяющий вызвать фальсификат", - пояснил бизнес-омбудсмен в ходе своего выступления.
Абызов, в свою очередь, добавил, что готов к детальной и профессиональной дискуссии по этому вопросу, и предложил в начале сентября провести обсуждение с участием организаций по защите прав потребителей, производителями и торговыми сетями.
Проработать возможность приравнивания административных расследований к внеплановым проверкам в начале июля поручил председатель правительства Дмитрий Медведев по итогам всероссийского селектора, посвященного реформе госконтроля.