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Правительство Шотландии потребовало от Лондона защитить экспорт виски после Brexit

Экономика и бизнес
30 июля, 2:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, июля. /ТАСС

Экспорт этого алкогольного напитка ежегодно приносит около $5 млрд, уточнил министр экономики Шотландии Кит Браун

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© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Шотландии потребовало от Лондона на законодательном уровне обеспечить защиту экспорта шотландского виски после Brexit. Об этом в обращении к британскому кабинету министров заявил министр экономики Шотландии Кит Браун, информирует в воскресенье агентство Press Association.

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"Виски является продуктом, экспорт которого в денежном выражении приносит Шотландии £4 млрд ($5,25 млрд) в год. Очень важно, чтобы мы сохранили надежную правовую защиту в отношении шотландского виски, поэтому я потребовал разъяснений от правительства Великобритании, был ли этот вопрос частью переговоров в ходе визита министра внешней торговли [Лиама Фокса] в США", - сказал Браун, подчеркнув, что "производство виски обеспечивает работой около 20 тыс. человек".

Шотландский министр указал также на недопустимость рассмотрения британским кабмином "торговых сделок, которые угрожают ценности и репутации шотландских продуктов", указав на "беспорядок, который лежит в основе позиции правительства Великобритании по Brexit". "Я также настаиваю, чтобы текущие нормативные требования ЕС были гарантированы после Brexit", - продолжил он.

"Мы должны быть уверены, что любые будущие соглашения пойдут на пользу Шотландии и не будут угрожать источникам существования наших фермеров и производителей", - добавил Браун, при этом подчеркнув важность осуществления контроля со стороны региональных правительств за ходом переговоров о прекращении членства Соединенного Королевства в ЕС.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к марту 2019 года.

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