Путин подписал закон о госпошлинах за регистрацию СМИ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о единых госпошлинах за регистрацию СМИ всех форм периодического распространения. Документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.

Предусматривается, что за госрегистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации СМИ, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на всей территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина составит 8 тыс. руб. Если речь идет о СМИ, которое распространяется на территории одного субъекта РФ, размер пошлины составит 4 тыс. руб. За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ вводится госпошлина в размере 8 тыс. руб.

При регистрации СМИ рекламного характера размер госпошлины увеличивается в пять раз. При регистрации СМИ, специализирующемся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения, размер госпошлины уменьшается в пять раз.

Закон вступает в силу 1 января 2018 г.