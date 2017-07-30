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Путин подписал закон о госпошлинах за регистрацию СМИ

Экономика и бизнес
30 июля, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

За распространение продукции на всей территории РФ СМИ будут платить 8 тыс. рублей

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МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о единых госпошлинах за регистрацию СМИ всех форм периодического распространения. Документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.

Предусматривается, что за госрегистрацию СМИ и за внесение изменений в запись о регистрации СМИ, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на всей территории РФ, за ее пределами, на территориях нескольких субъектов РФ, пошлина составит 8 тыс. руб. Если речь идет о СМИ, которое распространяется на территории одного субъекта РФ, размер пошлины составит 4 тыс. руб. За выдачу разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории РФ вводится госпошлина в размере 8 тыс. руб.

При регистрации СМИ рекламного характера размер госпошлины увеличивается в пять раз. При регистрации СМИ, специализирующемся на выпуске продукции для детей, подростков и инвалидов, а также СМИ образовательного и культурно-просветительского назначения, размер госпошлины уменьшается в пять раз.

Закон вступает в силу 1 января 2018 г.

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