Белоруссия не планирует повышать тарифы ЖКХ до 2018 года, на чем настаивает МВФ

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на котором настаивает МВФ для начала новой кредитной программы, в текущем году в Белоруссии не произойдет. Об этом заявил в воскресенье председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов в эфире белорусского телеканала ОНТ.

"До конца этого года точно не будет повышения тарифов, - сказал Анфимов. - Это явилось таким камнем преткновения в наших переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), когда президент [Белоруссии Александр Лукашенко] жестко поставил заслон на пути требований, не совсем обоснованных, - я считаю как экономист, - международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги".

По его словам, выполнение этого требования стало бы "отходом от той социальной политики, которую проводит государство и которая была обещана гражданам республики.

Глава КГК отметил, что в следующем году можно ожидать повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги в рамках "устоявшейся практики" на $5 в год в эквиваленте к белорусскому рублю. "Если мы это сделаем, то по всем видам, за исключением теплоснабжения, повысим уровень окупаемости [тарифов] до 100% в 2018 году. Главные проблемы у нас сегодня - это теплоснабжение", - отметил он.

Белоруссия ведет переговоры с МВФ о получении кредита на $3 млрд в рамках расширенного финансирования под 2,28% на 10 лет. МВФ требует от Белоруссии проведения существенных реформ в экономике, в частности, роста стоимости тарифов на ЖКХ, общественного транспорта, либерализации цен, проведения гибкой курсовой политики, увеличения доли частного сектора, сокращения финансирования госпрограмм, ликвидации перекрестного субсидирования. В конце июля представитель фонда Уильям Мюррей сказал, что МВФ пока не ведет переговоров с Белоруссией о выделении кредита, так как Фонду необходима большая ясность в политике властей в ряде реформ.