Белоруссия не планирует повышать тарифы ЖКХ до 2018 года, на чем настаивает МВФ

Медведев поздравил Шварценеггера с юбилеемКультура 30 июля, 23:09
Федерация: в женском турнире по регби-7 на Спартакиаде не было явных фаворитовСпорт 30 июля, 22:47
Подмосковные регбистки стали победительницами Спартакиады учащихсяСпорт 30 июля, 22:07
"Зенит" обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболуСпорт 30 июля, 21:56
Сальников: успех российских пловцов на ЧМ-2017 является плодом многолетней работыСпорт 30 июля, 21:40
Тренер: сборная РФ по пляжному футболу была сильнее швейцарцев во всех компонентах игрыСпорт 30 июля, 21:21
Вынырнули: российские пловцы спустя 14 лет - вновь в лидерах на чемпионате мираСпорт 30 июля, 21:19
Колобков: результаты сборной России на ЧМ в Будапеште превысили все ожиданияСпорт 30 июля, 21:17
Решение о подаче заявки на проведение ЧМ по пляжному футболу будет принято в сентябреСпорт 30 июля, 21:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на котором настаивает МВФ для начала новой кредитной программы, в текущем году в Белоруссии не произойдет. Об этом заявил в воскресенье председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов в эфире белорусского телеканала ОНТ.
"До конца этого года точно не будет повышения тарифов, - сказал Анфимов. - Это явилось таким камнем преткновения в наших переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), когда президент [Белоруссии Александр Лукашенко] жестко поставил заслон на пути требований, не совсем обоснованных, - я считаю как экономист, - международных финансовых организаций по максимальному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги".
По его словам, выполнение этого требования стало бы "отходом от той социальной политики, которую проводит государство и которая была обещана гражданам республики.
Глава КГК отметил, что в следующем году можно ожидать повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги в рамках "устоявшейся практики" на $5 в год в эквиваленте к белорусскому рублю. "Если мы это сделаем, то по всем видам, за исключением теплоснабжения, повысим уровень окупаемости [тарифов] до 100% в 2018 году. Главные проблемы у нас сегодня - это теплоснабжение", - отметил он.
Белоруссия ведет переговоры с МВФ о получении кредита на $3 млрд в рамках расширенного финансирования под 2,28% на 10 лет. МВФ требует от Белоруссии проведения существенных реформ в экономике, в частности, роста стоимости тарифов на ЖКХ, общественного транспорта, либерализации цен, проведения гибкой курсовой политики, увеличения доли частного сектора, сокращения финансирования госпрограмм, ликвидации перекрестного субсидирования. В конце июля представитель фонда Уильям Мюррей сказал, что МВФ пока не ведет переговоров с Белоруссией о выделении кредита, так как Фонду необходима большая ясность в политике властей в ряде реформ.