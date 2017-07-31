Пресс-конференция ФАС об отмене роуминга внутри страны. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная требованиям Федеральной антимонопольной службы отменить роуминг внутри страны.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин объясняет требования отмены роуминга внутри страны и рассказывает о позиции ведомства в отношении национального роуминга.

Ранее ФАС выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2) и требует изменить роуминговые тарифы.

Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.