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Эксперты: темпы роста российской экономики в 2017-2019 гг. не превысят 1,5%

Экономика и бизнес
31 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

По мнению аналитиков, для ускорения темпов роста необходима реализация новой программы экономических реформ

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики в 2017-2019 годах не превысят 1,5% в год. Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в РФ, подготовленном экспертами РАНХиГС, Института экономической политики им. Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли.

Эксперты подготовили макроэкономический прогноз на 2017-2019 годы, предусматривающий два варианта развития: инерционный вариант, взятый в качестве основного, и консервативный.

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"Мы по-прежнему не видим реальных факторов роста экономики выше уровня 1-1,5% в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами, и Минэкономразвития России темпы роста не могут рассматриваться как приемлемые. В этом контексте чрезвычайно важным шагом стало бы принятие новой программы экономических реформ, которая позволит ускорить рост экономики и расширить возможности, в том числе и для бюджетного маневра", - отмечается в мониторинге.

Согласно инерционному сценарию, в 2017 году рост реального ВВП предполагается на уровне 1,3%, в 2018 году - 1,4% и в 2019 году - 1,2%. В консервативном сценарии прогнозируемый рост несколько ниже: 0,9%, 0,8% и 0,7% соответственно.

По оценке экспертов, по инерционному сценарию среднегодовой обменный курс рубля к доллару составит 58,4 рубля в 2017 году, 59,4 рубля в 2018 году и 58,8 рубля в 2019 году. В рамках консервативного сценария прогнозируемый номинальный обменный курс составит 59,6 рубля в 2017 году, 66,5 рубля - в 2018 году и 64,8 рубля в 2019 году.

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