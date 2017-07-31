Минтранс запустил онлайн-карту дорог, отремонтированных на средства от "Платона"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ запустил интерактивную онлайн-карту дорог, отремонтированных на средства от системы "Платон". Это следует из сообщения, размещенного на официальном сайте ведомства.

"Более тысячи километров дорог и 30 мостов, отремонтированных и строящихся на средства от государственной системы "Платон", уже нанесены на онлайн-карту проекта dorogi.platon.ru. На сайте отображено распределение средств по каждому региону страны, а также количество выполненных работ за счет этих дополнительных поступлений в дорожные фонды", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, с момента запуска системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам "Платон" в 2015 году по 31 июля 2017 года система собрала в государственный бюджет почти 30 млрд руб. В системе зарегистрировано порядка 877 тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн.

Ранее Минтранс сообщал, что на 15 июня 2017 года поступления в дорожный фонд составляли более 27,1 млрд руб, зарегистрированных в системе транспортных средств насчитывалось более 854 тысячи.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Действует на территории России с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2017 года тариф "Платона" составляет 1,9 руб.