Глава МЭР перераспределил направления деятельности между заместителями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин перераспределил направления деятельности между своими заместителями в структуре центрального аппарата Минэкономразвития. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

В частности, замглавы МЭР Олег Фомичев, согласно приказу Орешкина, будет курировать правовой департамент и департамент развития секторов экономики. Деятельностью департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности будет руководить Станислав Воскресенский, отмечается в сообщении.

Заместитель Орешкина Азер Талыбов, в свою очередь, возглавит департаменты финансово-банковской деятельности и инновационного развития, государственных целевых программ и капитальных вложений, а также департамент бюджетного планирования и государственных программ.