Исаев переизбран на пост главы АСВ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) избрал Юрия Исаева на новый пятилетний срок в качестве генерального директора агентства. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров агентства, сообщает пресс-служба АСВ.

Исаев был назначен главой агентства по предоставлению председателя совета директоров АСВ, главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Кроме того, в рамках заседания был избран новый состав совета директоров. В него вошли 13 человек: семь представителей Банка России, в том числе председатель Банка России по должности, пять представителей правительства РФ и генеральный директор агентства по должности. Председателем совета директоров агентства является председатель Банка России.

Таким образом, в новый состав совета директоров АСВ вошли Эльвира Набиуллина, первый замруководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аракелов, советник председателя Банка России Сергей Игнатьев, гендиректор АСВ Юрий Исаев, референт экспертного управления президента РФ Федор Малышев, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов, зампредседателя Банка России Василий Поздышев, зампредседателя Банка России Ольга Полякова, первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин, зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин и первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

Состав членов директор АСВ был изменен в связи со вступлением в силу изменений в закон о страховании вкладов физических лиц в банках РФ. Согласно этим поправкам, большинство членов совета директоров агентства должны быть представителями Банка России.

В этой связи в новый состав совета директоров АСВ из представителей правительства не попали министр финансов РФ Антон Силуанов, директор департамента финансовой политики Минфина Сергей Барсуков и директор департамента финансово- банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Юлия Лещенская.