Россельхознадзор запретил поставки санкционных продуктов из Бенина через третьи страны

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 августа разрешает только прямые поставки санкционных категорий товаров из Бенина, чтобы не допустить реэкспорта через третьи страны запрещенной продукции под видом бенинской. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор в июле зафиксировал возобновление поставок в Россию сложными логистическими путями через страны Евросоюза и Белоруссию плодоовощной продукции из Бенина. В частности, по такой схеме поступают груши, персики, нектарины, салат латук, руккола, томаты, лук порей, капуста и брокколи.
Представитель Минсельхоза Бенина "затруднился проинформировать" Россельхознадзор об объемах производства указанной продукции в Бенине, а также об объемах ее экспорта в страны ЕС и ЕврАзЭС, отмечается в сообщении.
"В связи с изложенным, в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, попавшей под установленные президентом РФ и правительством ответные экономические меры, Россельхознадзор с 1 августа 2017 года разрешает только прямые поставки в Российскую Федерацию растительной продукции высокого фитосанитарного риска происхождением из Республики Бенин в сопровождении фитосанитарных сертификатов Республики Бенин через пункты пропуска, расположенные на российском участке внешней границы Евразийского экономического союза, до момента получения запрашиваемой информации", - указывается в сообщении.