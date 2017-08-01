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В Якутии к 2018 году будут оптимизированы институты развития

Экономика и бизнес
1 августа, 9:20 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Эффективная работа этих институтов развития поможет улучшить инвестиционный климат республики

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ЯКУТСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Институты развития в Якутии будут оптимизированы в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник замминистра инвестиционного развития и предпринимательства республики Александр Андросов.

"В условиях дефицита бюджета и экономии средств принято решение об оптимизации институтов развития с целью повышения эффективности. До конца года будет проведена организационная работа по оптимизации, и в 2018 году уже будет работать обновленная и оптимизированная система институтов развития", - пояснил он.

На данный момент в Якутии функционирует около 20 бизнес-инкубаторов, венчурный фонд "Якутия", Агентство по инвестиционному развитию, Республиканская инвестиционная компания. Кроме того, в начале 2018 года будет создан фонд по поддержке местного производства.

"В некоторых вопросах имеются точки соприкосновения этих институтов развития, поэтому мы сейчас анализируем их работу, и по итогам будет принято решение, какие именно институты будут оптимизированы", - пояснил Андросов.

Также, как уточнила замминистра инвестиционного развития Якутии Татьяна Бравина, эффективная работа этих институтов развития поможет улучшить инвестиционный климат республики.

"Для привлечения инвесторов должны быть понятные правила игры для всех участников бизнеса, никаких административных барьеров, сроки выдачи документов должны быть регламентированы. Поэтому сейчас ведется работа по улучшению инвестиционного рейтинга республики. В 2018 году мы должны подняться на 17 пунктов по сравнению с этим годом - с 58 до 41", - сказала она.

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