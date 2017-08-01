Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой вступило в силу

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой вступило в силу с 1 августа.

По данным министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, в выигрыше от этого, прежде всего, будут украинские производители шоколада, кондитерских изделий, подсолнечного масла, алкогольных напитков, одежды, а также металлургические и химические предприятия.

Чем будут торговать

Сразу после вступления соглашения в силу для украинских экспортеров отменяется 98% тарифов. Так, упраздняются торговые пошлины на рыбу, зерновые, вина, соки, хлебобулочные изделия, одежду, металлопродукцию, комплектующие и электротехнику.

Без пошлин украинские производители смогут экспортировать переработанную сельхозпродукцию, товары пищевой, легкой, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности. Однако поставки некоторых товаров будут беспошлинными только в пределах установленных квот. Это касается 108 позиций, в частности, пшеницы, ячменя, яиц, говядины, свинины и другой агропродукции. При этом, полагают в МЭРТ Украины, воспользоваться преимуществами либерализации торговли с Оттавой смогут в основном те украинские производители, которые уже экспортирует товары на канадский рынок, имея действующие лицензии и сертификаты.

В свою очередь Украина отменила тарифы на 72% канадских товаров, в том числе на рыбу и морепродукты, зерновые, арахис, соки и минеральную воду. На часть канадских товаров пошлины будут отменены в течение трех, пяти и семи лет, тогда беспошлинный канадский экспорт достигнет также 98%. При этом из режима свободной торговли Украина исключила сахар, а на импорт мороженой свинины, субпродуктов и канадского сала установила квоты.

Скромные показатели

Большинство украинских экспертов склонны считать, что после либерализации режима торговли не стоит ожидать стремительного прорыва, учитывая мизерные объемы двусторонней торговли. Так, в 2016 году объем торговли товарами и услугами между Украиной и Канадой составил лишь 372 млн доллара. Доля Канады во внешнеторговом обороте Украины составила менее одного процента, в том числе 0,08% составил экспорт, 0,55% - импорт.

Киев в последнее время поставляет Оттаве в основном молочные продукты, продукцию машиностроения, дубильные экстракты, черные металлы, древесину, детские игрушки. Канада экспортирует на Украину уголь, рыбу, фармацевтическую продукцию и оборудование.

По мнению председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, сейчас отечественные производители не могут предложить требовательному рынку Канады конкурентную продукцию, а на Украине можно ожидать появления более дешевых канадских товаров, в первую очередь, продукции машиностроения. ЗСТ имеет, прежде всего, важное политическое значение, поскольку "сейчас для всего мира Украина является кризисной страной", - констатирует экономист.