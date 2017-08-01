Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство расширило сферу госрегулирования цен на продукцию гособоронзаказа

Экономика и бизнес
1 августа, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

В новой редакции из перечня, в частности, исключены системы и средства ПВО

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство расширило сферу госрегулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу. Уточненный перечень видов такой продукции утвержден распоряжением кабмина, опубликованным на официальном портале правовой информации.

В новой редакции в него включены, в частности, робототехнические комплексы, однако исключены системы и средства ПВО. Также обновленный список включил в себя военную автотехнику, реактивные системы залпового огня, системы, комплексы и средства информационной безопасности и ряд других. Ограничение цен на некоторые виды продукции не распространяется, если она закупается для обеспечения органов внешней разведки и ФСБ в целях ведения разведки, контрразведки и борьбы с терроризмом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама