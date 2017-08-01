Правительство расширило сферу госрегулирования цен на продукцию гособоронзаказа

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство расширило сферу госрегулирования цен на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу. Уточненный перечень видов такой продукции утвержден распоряжением кабмина, опубликованным на официальном портале правовой информации.
В новой редакции в него включены, в частности, робототехнические комплексы, однако исключены системы и средства ПВО. Также обновленный список включил в себя военную автотехнику, реактивные системы залпового огня, системы, комплексы и средства информационной безопасности и ряд других. Ограничение цен на некоторые виды продукции не распространяется, если она закупается для обеспечения органов внешней разведки и ФСБ в целях ведения разведки, контрразведки и борьбы с терроризмом.