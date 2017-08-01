МЭР РФ не будет менять прогноз по инфляции по итогам года при корректировке макропрогноза

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июляСпорт 1 августа, 15:58
Открытия экспедиции Плавучего университета помогут обновить карты почв в АрктикеНаука 1 августа, 15:38
Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов "Автомобилиста" в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 15:38
Керченская переправа в январе-июле сохранила пассажиропоток на уровне 3 млн человекТранспорт 1 августа, 15:31
Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевлеЭкономика и бизнес 1 августа, 15:27
Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для РоссииМеждународная панорама 1 августа, 15:24
Подозреваемый в коррупции Вильяр внес залог в €300 тыс. и сможет выйти на свободуСпорт 1 августа, 15:09
Щенников: преимущество ЦСКА перед ответной игрой с АЕКом нельзя назвать комфортнымСпорт 1 августа, 15:05
Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику ПутинаОбщество 1 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития, вероятно, не будет менять прогноз по инфляции в 3,8% по итогам 2017 г. при корректировке макропрогноза в августе.
Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли стран БРИКС.
"Наши оценки по инфляции не меняются. Мы как сделали прогноз в апреле, так у нас цифры не менялись. Я думаю, что по инфляции они вряд ли изменятся (при корректировке макропрогноза - прим. ред.). У нас оценка 3,8% на конец года", - сказал министр.
По его словам, высокие цены на овощи в июне изменили траекторию инфляции, однако показатель уже начал снижаться и к концу года достигнет 3,8%.
Инфляция в РФ в июне ускорилась из-за цен на плодоовощную продукцию, которые росли в связи с неблагоприятной погодой. По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,4%. При этом ранее Минэкономразвития рассчитывало, что инфляция в июне сохранится примерно на уровне мая - 0,3-0,4%, а в годовом выражении составит 4-4,1%.
Как заявлял директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора. При этом Дмитриев не исключил, что в июле инфляция может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю.