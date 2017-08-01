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МЭР РФ не будет менять прогноз по инфляции по итогам года при корректировке макропрогноза

Экономика и бизнес
1 августа, 15:01 UTC+3

Показатель уже начал снижаться, отметил глава ведомства Максим Орешкин

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ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития, вероятно, не будет менять прогноз по инфляции в 3,8% по итогам 2017 г. при корректировке макропрогноза в августе.

Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли стран БРИКС.

"Наши оценки по инфляции не меняются. Мы как сделали прогноз в апреле, так у нас цифры не менялись. Я думаю, что по инфляции они вряд ли изменятся (при корректировке макропрогноза - прим. ред.). У нас оценка 3,8% на конец года", - сказал министр.

По его словам, высокие цены на овощи в июне изменили траекторию инфляции, однако показатель уже начал снижаться и к концу года достигнет 3,8%.

Инфляция в РФ в июне ускорилась из-за цен на плодоовощную продукцию, которые росли в связи с неблагоприятной погодой. По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,6% после 0,4% в мае, а в годовом выражении сложилась на уровне 4,4%. При этом ранее Минэкономразвития рассчитывало, что инфляция в июне сохранится примерно на уровне мая - 0,3-0,4%, а в годовом выражении составит 4-4,1%.

Как заявлял директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, регулятор ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора. При этом Дмитриев не исключил, что в июле инфляция может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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