Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" заявил о срыве проекта по наращиванию добычи газа на Украине по кредиту Китая

Экономика и бизнес
1 августа, 18:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что 1 августа истекает предельный срок, когда украинская сторона должна предоставить Госбанку развития Китая весь пакет документов для выделения кредита

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Кредитный проект с Китаем по наращиванию добычи газа на Украине находится под угрозой срыва в связи с позицией министерства энергетики и угольной промышленности страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".

"Министерство завершило проведение государственной экспертизы инвестиционного проекта НАК "Нафтогаз Украины" в рамках кредита Государственного банка развития КНР в сумме около $265 млн и приняло решение о предоставлении негативного заключения", - сказано в сообщении. В нем также подчеркивается, что 1 августа истекает предельный срок, когда украинская сторона должна предоставить Госбанку развития Китая весь пакет документов для выделения кредита, поэтому позиция Минэнергоугля "делает невозможной дальнейшую работу в рамках кредитного договора с КНР".

"Нафтогаз" планировал использовать кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также пять установок для капитального ремонта скважин. Согласно экспертным расчетам, в случае реализации проекта дополнительная добыча украинского газа достигнет 45,9 млрд кубометров в течение 15 лет.

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" сообщила, что в течение семи месяцев текущего года добыча газа на Украине увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,7% и превысила отметку 12 млрд кубометров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Китай Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Полицейские назначили служебную проверку после стрельбы в Мособлсуде
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
5
СК проверит на нарушения организаторов конвоя подсудимых из банды GTA
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
"Убивали они без разбора": дело банды GTA
Темы дня
Новости партнеров
Реклама