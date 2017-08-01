"Нафтогаз" заявил о срыве проекта по наращиванию добычи газа на Украине по кредиту Китая

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Кредитный проект с Китаем по наращиванию добычи газа на Украине находится под угрозой срыва в связи с позицией министерства энергетики и угольной промышленности страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".
"Министерство завершило проведение государственной экспертизы инвестиционного проекта НАК "Нафтогаз Украины" в рамках кредита Государственного банка развития КНР в сумме около $265 млн и приняло решение о предоставлении негативного заключения", - сказано в сообщении. В нем также подчеркивается, что 1 августа истекает предельный срок, когда украинская сторона должна предоставить Госбанку развития Китая весь пакет документов для выделения кредита, поэтому позиция Минэнергоугля "делает невозможной дальнейшую работу в рамках кредитного договора с КНР".
"Нафтогаз" планировал использовать кредитные средства для закупки 15 буровых установок и оборудования для них, а также пять установок для капитального ремонта скважин. Согласно экспертным расчетам, в случае реализации проекта дополнительная добыча украинского газа достигнет 45,9 млрд кубометров в течение 15 лет.
Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" сообщила, что в течение семи месяцев текущего года добыча газа на Украине увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2,7% и превысила отметку 12 млрд кубометров.